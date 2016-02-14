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اشتعال النيران بمحول كهرباء بالبدرشين وسيارات الإطفاء تسيطر على الحريق

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اشتعال النيران بمحول كهرباء بالبدرشين وسيارات الإطفاء تسيطر على الحريق اشتعال النيران بمحول كهرباء بالبدرشين وسيارات الإطفاء تسيطر على الحريق
تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق نشب بمحول كهرباء بقرية مزغونة بالبدرشين بدون معرفة أسباب الحريق.

كان اللواء مجدى الشلقانى، مدير الحماية المدنية بالجيزة، قد تلقى بلاغا من غرفة النجدة باشتعال النيران بمحول كهرباء بالبدرشين، وعلى الفور انتقل العميد هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء، والفريق المرافق له وبصحبته 4 سيارات لإخماد الحريق.

وتمت محاصرة النيران من جميع الاتجاهات وحدث انقطاع فى التيار الكهربى بسبب الحريق، وتم إبلاغ شركة الكهرباء لإصلاح تلك الأعطال، وتمت السيطرة على الحريق، وفى انتظار المعمل الجنائى لتحديد الأسباب والخسائر التى نجمت عن اشتعال النيران.

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مصر 365