انطلاق ورشة عمل مؤسسة ساويرس بمشاركة 45 جمعية أهلية بأسيوط

بدأت اليوم فعاليات ورشة العمل التي تنظمها مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، بعنوان «نحو شراكات فاعلة لمواجهة قضية البطالة»، بمحافظة أسيوط، وذلك بمشاركة 45 جمعية ومؤسسة أهلية، ممن اجتازوا المرحلة الأولى من التقييم، وفقًا للمعايير والشروط الخاصة بمسابقة ساويرس لخلق فرص عمل، والتي تهدف في دورتها الخامسة إلى خلق 20 ألف فرصة عمل حقيقية ومستدامة لشباب وأهالي الصعيد في محافظات الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر و أسوان.

يأتى ذلك في إطار إيمان المؤسسة بدورها في بناء قدرات العاملين بالمجتمع المدني، تهدف ورشة العمل إلى تدريب الجمعيات والمؤسسات الأهلية على تصميم وكتابة مقترحات ناجحة للمشروعات المقدمة، والتي ترتكز على تنفيذ برامج تدريبية تنتهي بتوفير فرص عمل أو إقراض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وإطلاعهم على أفضل نظم للمتابعة والتقييم، والذي سينعكس بالضرورة على طبيعة المشروعات وكيفية تنفيذها لتعزيز أثرها على المجتمع.

تتضمن المشروعات، التي من المتوقع البدء في تنفيذ أنشطتها خلال شهر مايو لعام

> 2016، تقديم تدريبات حرفية ومهنية وإدارية للشباب والمراة المعيلة وذوي الاحتياجات الخاصة، في مجالات ريادة الأعمال وإدارة المشروعات الصغيرة، صيانة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وصناعة الملابس الجاهزة، وصناعة الحلي، والتشييد والبناء، والمشغولات اليدوية والحرف التراثية، بالإضافة إلى مشروعات التنمية الريفية والزراعية، والتي تتضمن تدريبات على إعادة تدوير المخلفات الزراعية، وفرز وتعبئة المحاصيل، وتربية المواشي والدواجن، وتصنيع منتجات الألبان، وتقديم خدمات بيطرية.

ويذكر أن الدورة الأولى لـ«مسابقة ساويرس لخلق فرص عمل» تم إطلاقها في عام 2004، لإزكاء روح المنافسة بين جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف الإسهام في توفير حلول مناسبة لمشكلة البطالة، وتحقيق نقلة نوعية في قدرات ومهارات الشباب المصري بصورة تجعله قادراً على تلبية متطلبات سوق العمل.

يتم تنظيم المسابقة مرة كل عامين لدعم وتمويل المشروعات التنموية القادرة على توفير فرص للتدريب من أجل التوظيف أو الإقراض الصغير ومتناهي الصغر، والتي يتم تنفيذها من خلال الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني.

وقد نجحت المسابقة منذ إطلاقها وحتى الآن في خلق أكثر من 20 ألف فرصة عمل في 23محافظة من محافظات مصر.