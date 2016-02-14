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إحالة المتهم بـ «قتل» تلميذ الغردقة لمحكمة الجنايات

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إحالة المتهم بـ «قتل» تلميذ الغردقة لمحكمة الجنايات إحالة المتهم بـ «قتل» تلميذ الغردقة لمحكمة الجنايات

أرشيفية

قرر المستشار إسلام رمضان المحامي العام لنيابات البحر الأحمر، إحالة حارس أمن متهم بهتك عرض تلميذ بالإعدادي المهني وقتله داخل أحد المباني السكنية تحت الإنشاء أمام معسكر فرق الأمن بالغردقة إلى محكمة الجنايات.

كان المتهم قد اعترف في تحقيقات ضباط مباحث قسم شرطة اول الغردقة وقام بتمثيله للجريمه وتبين ان المتهم يدعي على.م.م ويقيم مركز هيها محافظة الشرقية ويبلغ من العمر 21 عاماً، و يعمل بشركة أمن خاصة، وانه بعد انتهاء عمله بحراسة احدي فروع شركات المحمول بشارع الشيراتون السياحي منتصف الليل وعاد مع المجني عليه ويدعي مصطفى.ش.ع الذى يبلغ من العمر 13 عاماً، ويعول أسرته بعد وفاة أبيه من عمله فى «مقهى صغير» مجاور لمقر عمل المتهم حيث إن محل عمل حارس  الأمن بجوار المقهى الذى يعمل بها الطالب المجني عليه وقام باستدراج المجنيعليه وهتك عرضه وقتله.

 

 

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