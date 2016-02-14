بدء الاجتماع المغلق للمندوبين الدائمين بالجامعة العربية

بدأ منذ قليل، اجتماع مغلق لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، وبحضور الأمين العام للجامعة العربية.

وكان السفير محمد سعد العلمى، مندوب المغرب بجامعة الدول العربية، قال فى وقت سابق، إن الاجتماع سيكون تنظيميًا أكثر منه سياسيًا.

وأوضح السفير فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن اجتماع المندوبين الدائمين بالجامعة العربية الأحد لا علاقة له بالتحضير للقمة العربية القادمة، المقرر عقدها فى المغرب آخر مارس المقبل.

ولفت إلى أن الاجتماع يأتى فى إطار تشاورى بين المندوبين الدائمين بالجامعة العربية، للتأكيد على العمل العربى المشترك ووحدة الصف العربى فى مواجهة مختلف القضايا التى تواجه أمتنا العربية والإسلامية.