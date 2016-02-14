أصغر وزيرة فى العالم تؤدى اليمين القانونية أمام حاكم دبى محمد بن راشد

شهد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبى، مراسم الأداء القانونية للتشكيل الوزارى الجديد فى قصر المشرف بأبوظبى.

جاء ذلك بعد أقل من أسبوع على إعلان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التعديل الوزارى فى الحكومة الإماراتية، والذى يعتبر الأكبر من نوعه منذ تأسيس الدولة، حيث تضمن تعيين 8 وزراء جدد فى الحكومة الاتحادية منهم خمس نساء، فيما بلغ عمر أصغر وزيرة 22 عاماً.

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