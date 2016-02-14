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أصغر وزيرة فى العالم تؤدى اليمين القانونية أمام حاكم دبى محمد بن راشد

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أصغر وزيرة فى العالم تؤدى اليمين القانونية أمام حاكم دبى محمد بن راشد أصغر وزيرة فى العالم تؤدى اليمين القانونية أمام حاكم دبى محمد بن راشد
شهد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبى، مراسم الأداء القانونية للتشكيل الوزارى الجديد فى قصر المشرف بأبوظبى.

جاء ذلك بعد أقل من أسبوع على إعلان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التعديل الوزارى فى الإماراتية، والذى يعتبر الأكبر من نوعه منذ تأسيس الدولة، حيث تضمن تعيين 8 وزراء جدد فى الحكومة الاتحادية منهم خمس نساء، فيما بلغ عمر أصغر وزيرة 22 عاماً.


>- الإمارات أكثر شبابا من النمسا والسويد.. دبى تحقق رقما قياسيا جديدا بتعيين أصغر وزيرة فى العالم 22 عاما.."شما المزروعى" وزيرة الشباب الجديدة حاصلة على ماجستير وأول طالبة تفوز بمنحة رودز للقيادات الشابة

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مصر 365

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