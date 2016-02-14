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تخلصى من الدهون بجسدك بواسطة ذلك المشروب الرائع بعد كل وجبه وأخسرى وزنك بسرعه كبيره

  • الصحة
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تخلصى من الدهون بجسدك بواسطة ذلك المشروب الرائع بعد كل وجبه وأخسرى وزنك بسرعه كبيره تخلصى من الدهون بجسدك بواسطة ذلك المشروب الرائع بعد كل وجبه وأخسرى وزنك بسرعه كبيره

بالطبع يود الكثيرون التخلص من الزائده بالجسم والتى تزداد مع طريقة الأكل الخاطئه التى نتبعها والمليئه بالدهون والسعرات الحراريه العاليه التى تعمل على تخزين جميع الدهون بأجسادنا وبالطبع الوجبات السريعه التى تزيد الوضع سوءا ولايستطيع الكثيرون القيام بالتمارين الرياضيه المختلفه او الذهاب للصالات الرياضيه من أجل ممارسة النشاط وفقدان بعض الوزن ولكن هناك أشياء طبيعيه قد نعتد عليها ونقوم بها داخل المنزل تساعد كثيرا على فقدان الوزن .

من أفضل المشروبات التى يمكنكم الأعتياد عليها هو مشروب ” الغريبفروت ” او الليمون الهندى يتميز بقدرته على حرق الدهون واحتوائه على مضادات اكسده ومضادات للبكتيريا بالأضافه الى الكثير من الفتيتامينات والمعادن يمكنكم عمل مشروب الغريبفروت بالطريقه التى سنوضحها لحضراتكم ويمكنكم الأعتياد على تناول هذا المشروب بعد الغذاء بثلث ساعه .

كل ما عليكم فعله هو احضار ثمره كبيره من الغريبفروت وقسمها الى نصفين قومى باخذ اللب الخاص بالثمره أولا واخفقيه جيدا مع ملعقه من عسل النحل ثم بعد ذلك اخفى الثمره نفسها وامزجيهم معا , قومى بتناول ذلك المشروب يوميا بعد الغذاء بالأضافه الى قدرته على تليل نسبة الكوليسترول داخل الجسم وملىء الجسم بالفيتامينات والمعادن يستطيع عصير الغريبفروت ان يحرق نصف السعرات الحراريه التى تناولتها فى اى وجبه بشرط ان يتم تناوله بعد الأكل بنحو 20 دقيقه ستلاحظين الفرق فى الشهر الأول وكيف تفقدين الوزن بسهوله .

 

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