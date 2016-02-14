كلوب: ليفربول يجذب اللاعبين حتى تأتي ' أموال مانشستر '

دافع المدرب يورجن كلوب عن فريقه ليفربول مشيرا إلى أن العديد من اللاعبين في أوروبا يتمنون اللعب له حتى لحظة معينة يلقي فيها المال بكلمته.

وأشار كلوب إلى تفضيل العديد من اللاعبين للانتقال إلى أحد فريقي مدينة مانشستر على اللعب لليفربول نظرا لفارق القدرات المادية بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وبين فريقه.

ورحل مطلع الموسم الحالي رحيم ستيرلينج عن ليفربول لينضم إلى مانشستر سيتي في صفقة توضح فارق القدرات الشرائية الكبيرة بين الناديين.

ولا يمتلك ليفربول القدرة على إقناع اللاعبين الممتازين بالانضمام له نظرا لابتعاده عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا إضافة لضعف عروضه المالية مقارنة بفرق أخرى في إنجلترا وأوروبا.

وقال كلوب للصحفيين:"ليفربول اسم كبير في كرة القدم الأوروبية ويتمنى الكثير من اللاعبين الالتحاق به".

ثم استدرك "حتى يأتيهم عرضا من فريق أخر له نفس القيمة التاريخية لكن بقدرات مادية أكبر".

وأضاف "الفريق الأخر يكون على بعد 40 ميلا فقط من ليفربول، فيقول اللاعب لم لا أنتقل لمدينة مانشستر؟"

وتابع "إذا أراد لاعبا الالتحاق بنا ظنا أنه سيلعب في دوري أبطال أوروبا مباشرة فإن هذا سيكون سخيفا لأنني لا أحب خطط المدى القصير".

وأردف "إن كنت لا تريد مساعدتنا وترغب في القفز على قطار منطلق فلتذهب إلى مكان أخر. هذا هو".

وواصل "نحن نريد العقلية المناسبة والموهبة الجيدة، لو أن هناك لاعبا لا يريد ليفربول لأننا لا نشارك في دوري الأبطال فإنه لا يناسبنا".