دفاع «قاتل شيماء الصباغ» يطلب إعادة محاكمتة وإلغاء حبسه فى مرافعته أمام النقض

طالب المحامي فريد الديب من محكمة النقض، اليوم الأحد، بإلغاء حكم السجن الصادر ضد الضابط “ياسين محمد حاتم” المتهم بقتل شيماء الصباغ.

وقال “الديب” في مرافعة مقتضبة أمام محكمة النقض، إن المظاهرة التي قتلت فيها شيماء الصباغ أحاطتها ظروف وملابسات استثنائية لوقوعها أثناء ذكرى 25 يناير.

وادعى “الديب” أن الفعالية التي نظمها حزب التحالف الشعبي الاشتراكي لم تكن بإذن مسبق من وزارة الداخلية الداخلية، كما أن المحتجين خرجوا من نطاق مظاهرتهم مما أصاب الضباط بحالة من الارتباك والاضطراب.

زعم فريد الديب أنه لو كانت لدى الضابط المتهم نية للقتل العمد لسقط عشرات الضحايا والمصابين.

ودفع بانتفاء القصد الجنائي للضابط، واستند في ذلك إلى حكم محكمة الجنايات الذي أدان المتهم، وجاء في أسبابه أن الركن المادي للجريمة جاء عن طيش من الضابط ياسين.

واستعطف الديب المحكمة بأن الضابط المتهم ياسين محمد حاتم، صغير السن يبلغ من العمر 25 عاما، وليس لديه خبرة.

وأوصت نيابة النقض في رأيها الاستشاري بقبول الطعن المقدم من الضابط وإلغاء حكم السجن الصادر ضده.

وعاقبت محكمة جنايات القاهرة الضابط بقطاع ناصر للأمن المركزي برتبة ملازم أول ياسين محمد حاتم 24 سنة، بالسجن المشدد 15 سنة.