خبر في الجول - رغم التألق.. سموحة يغرم حمدي زكي ويهدد بإنهاء إعارته

وقع سموحة غرامة مالية قدرها 30 ألف جنيه على لاعبه محمد حمدي زكي بعدما بدر منه خلال لقاء الفريق السبت أمام ضيفه غزل المحلة والذي انتهى بفوزه 4-2.

وتألق زكي في انتصار سموحة برباعية على الفلاحين في الجولة الـ18 من الدوري المصري الممتاز فأحرز الهدفين الأول والرابع.

وأراد حمدي زكي تسديد ركلة الجزاء التي احتسبت للفريق في الشوط الأول إلا أن الجهاز الفني بقيادة ميمي عبد الرازق أشار له بأن حسام باولو هو من سينفذها مما أثار غضبه.

وتفوه زكي ببعض الكلمات لم تعجب مسؤولي سموحة ودخل في مشادة مع باولو حول تنفيذ ركلة الجزاء الذي ترجمها الأخير بنجاح محرزا الهدف الثاني في الدقيقة 18.

وعلم FilGoal.com أن مجلس إدارة سموحة طالب حمدي زكي بالاعتذار للجهاز الفني وهدده بإنهاء إعارته من الأهلي في حالة تكرار مثل هذا الأمر.

وعاقب سموحة أيضا لاعبه هاني العجيزي بعدما سخر من الجهاز الفني للفريق عبر حسابه بفيسبوك عقب استبعاده من التشكيل الأساسي أمام المحلة.

وتحدث العجيزي لـFilGoal.com عن استفساره من ميمي عبد الرازق عن استبعاده من التشكيل الأساسي. (طالع من هنا)