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خبر في الجول - تعرف على المدرب الذي سيفاوضه الزمالك في دبي

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خبر في الجول - تعرف على المدرب الذي سيفاوضه الزمالك في دبي خبر في الجول - تعرف على المدرب الذي سيفاوضه الزمالك في دبي

أعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك أن وفدا من النادي سيسافر إلى دبي للتفاوض مع مدير في عالمي، فمن هو؟

هاري ريدناب الإنجليزي.

يبحث الزمالك حاليا عمن يخلف أحمد حسام ميدو في مقعد المدير الفني لفريق الكرة ومن بين الأسماء التي فكر فيها النادي هاري ريدناب مدرب توتنام السابق.

ويريد مرتضى انتداب مديرا فنيا عالميا ليقود الفريق بعد تعثره في المباريات الثلاث الأخيرة تحت قيادة ميدو وصرح أن وفدا سيفاوض أحد المدربين في الإمارات. (طالع التفاصيل)

فتعادل حامل لقب الدوري المصري الممتاز مع سموحة ثم خسر من الإسماعيلي والأهلي ليتسع الفارق بينه وبين الأخير متصدر الترتيب حاليا إلى 7 نقاط بعد انتهاء الدور الأول من المسابقة.

تعرف على السيرة الذاتية لريدناب من هنا.

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