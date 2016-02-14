السعودية تعتراض صاروخ سكود أطلق من اليمن

>أعلنت قيادة التحالف العربى الذى تقوده السعودية ضد المتمردين الحوثيين فى اليمن، إن الدفاع الجوى السعودى أسقط مساء السبت صاروخا من طراز "سكود" اطلق من الاراضى اليمنية.

وجاء فى بيان نشرته وكالة الانباء السعودية الرسمية "اعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية فى اليمن فى بيان لها اليوم (السبت) ان قوات الدفاع الجوى الملكى السعودى اعترضت عند الساعة العاشرة الا ربعا من مساء اليوم (18,45 تغ) صاروخ سكود تم اطلاقه من الاراضى اليمنية باتجاه خميس مشيط" فى جنوب المملكة، على مسافة 100 كلم من الحدود اليمنية.

اضاف البيان "تم تدميره (الصاروخ) بدون اضرار".

من جهتها، نقلت وكالة "سبأ" اليمنية التى يسيطر عليها الحوثيون السبت عن مصدر عسكرى قوله "أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية مساء اليوم صاروخا بالستيا على مطار أبها الاقليمي" على مقربة من خميس مشيط، وان "الصاروخ حقق هدفه بدقة عالية".

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