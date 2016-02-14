وفاة آسيوي و إصابة 7 آخرين في حادث تصادم في جبل جيس

توفي شخص آسيوي ( م . ك . ك ) 33 عاماً، إثر تدهور وانحراف مركبته التي كان يقودها نزولاً من قمة جبل جيس برأس الخيمة، ليصطدم بمركبة كانت صاعدة إلى قمة الجبل، وتعرض جميع المرافقين في المركبتين إلى إصابات متفاوتة بين البليغة والمتوسطة والبليغة.

وحول تفاصيل الحادث، أوضح المقدم طلال صالح الشال مدير فرع المرور والدوريات بمركز شرطة الرمس الشامل برأس الخيمة، أنه بينما كان الشخص المتوفى يقود مركبته نزولاً من قمة جبل جيس، وبرفقته ثلاثة أشخاص من الجنسية الآسيوية، أعمارهم ( 26 – 25 – 26 ) تدهورت المركبة وانحرفت عن مسارها، لتخرج إلى المسار الثاني وتصطدم بمركبة كانت تسير على الطريق الثاني باتجاه الصعود إلى قمة الجبل، حيث كان ( ب . ح . أ ) 31 عاماً يقود المركبة الثانية ويرافقه ثلاثة أشخاص آسيويين أيضاً، أعمارهم ( 27 – 26 – 27 ) حيث تعرض سائق المركبة الثانية والركاب المرافقين له إلى إصابات متفاوتة، كما تعرض جميع الركاب الذين كانوا على متن مركبة السائق المتوفي الأولى التي إلى إصابات بليغة، وعلى الفور تم تحريك دوريات الشرطة وسيارات الإسعاف والإنقاذ إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تم تحويل ملف الحادث إلى الجهات المختصة لاستكمال باقي الاجراءات اللازمة.

من جانبه دعا مدير فرع المرور والدوريات بمركز شرطة الرمس الشامل، جميع قائدي المركبات ومستخدمي الطرق إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر عند القيادة في مناطق الجبال والمرتفعات، مناشداً الجميع بضرورة الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية التي وضعت من أجل سلامتهم والحفاظ على أرواحهم و أرواح الآخرين، متمنياً السلامة المرورية للجميع.