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وزير الإسكان يناقش تسليم المرحلة الأولى من «دار مصر» أول يوليو المقبل

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وزير الإسكان يناقش تسليم المرحلة الأولى من «دار مصر» أول يوليو المقبل وزير الإسكان يناقش تسليم المرحلة الأولى من «دار مصر» أول يوليو المقبل

الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

طلب الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إعداد برنامج زمني لتسليم المرحلة الأولى من مشروع “دار ” للإسكان المتوسط.

ونوه إلى أن يتم التسليم على دفعات بداية من أول يوليو المقبل، تباعًا للمستحقين وفق هذا البرنامج المحدد.

وأكد ” مدبولي”، على ضرورة الانتهاء من أعمال المرافق، وتنسيق الموقع، والخدمات، بحيث يتم ذلك بالتوازي مع الانتهاء من تشطيب الوحدات، لتسليمها لمستحقيها.

وشدد على أن يتم تنفيذ أعمال تنسيق الموقع التي حددها الاستشاري الخاص بالمشروع.

وتابع وزير الإسكان كلا المرحلتين الثانية والثالثة بالمشروع، حيث تسلمت الهيئة الهندسية أراضي المرحلة الثانية، كما تم تسليم خرائط مواقع المرحلة الثالثة، موجهًا بالبدء على الفور في إسناد أعمال المرافق والخدمات للمرحلتين.

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