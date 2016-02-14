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"تعليم جنوب سيناء": جميع الكتب الدراسية متواجدة بالمدارس على مستوى المحافظة

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"تعليم جنوب سيناء": جميع الكتب الدراسية متواجدة بالمدارس على مستوى المحافظة "تعليم جنوب سيناء": جميع الكتب الدراسية متواجدة بالمدارس على مستوى المحافظة
قال السيد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، فى تصريحات صحفية، إن أول أيام الفصل الدراسى الثانى يبدأ اليوم الأحد فى 270 مدرسة على مستوى المحافظة وإداراتها المختلفة بإجمالى 28 ألف طالب وطالبة.

وأشار سويلم إلى أنه تم وصول جميع الكتب الدراسية بنسبة 100% للمدارس والإدارات التعليمية التسع على مستوى المحافظة، مشدداً على ضرورة متابعة كل مسئول عمله بكفاءة من حيث القيام بالجولات الميدانية المستمرة المفاجئة لاكتشاف السلبيات وعدم الجلوس بالمكاتب والتأكد من توفير جميع التجهيزات والاهتمام بالنظافة داخل وخارج المدارس.

كما أكد على ضرورة إعداد خطة لممارسة الأنشطة المختلفة والاهتمام بالمكتبات والمسرح والتربية الفنية والموسيقية وضرورة متابعتها من القيادات التعليمية وتكريم الموهوبين فى جميع المجالات، فضلا عن الاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة ومزاولتهم للأنشطة التى تتناسب مع قدراتهم سواء الرياضية أو الثقافية.

وفى السياق نفسه أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أنه تم إلغاء الإجازات وأن المديرية فى حالة طوارئ حتى الشهر الأول من استئناف الدراسة لحين انتظام العملية التعليمية، مشددا على ضرورة تحليل النتائج للفصل الدراسى الأول، ووضع البرامج العلاجية للنهوض بمستوى الطلاب الضعاف على أن تصل نتائج التحليل بكل إدارة تعليمية فى موعد أقصاه 18 فبراير الجارى إلى المديرية.

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مصر 365