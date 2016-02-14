8 مارس.. الحكم على أحد المتهمين بقضية "أحداث عنف الزيتون"

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الأحد، حجزجلسة إعادة محاكمة متهم، كانت المحكمة أصدرت بحقه حكمًا بالسجن المؤبد، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث الزيتون" لجلسة 8 مارس للنطق بالحكم .

وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية عددًا من الاتهامات، من بينها التجمهر والبلطجة والعنف، واستعراض القوة، والتظاهر من دون ترخيص وتكدير السلم العام وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة عقب تظاهرهم بمنطقة الزيتون عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.