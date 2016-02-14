أخبار عاجلة

مساء dmc - الطفل معاذ أحمد .. طفل يرسم ويبيع رسوماته على سلم المترو -
مساء dmc - فصل مضيفة مصرية من الخطوط القطرية بسبب انتقادها للسياسة القطرية على الفيس بوك -
القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق -
ماذا قال ماسكيرانو بعد مباراة برشلونة وملقا 0-2 -
مساء dmc - سوريا قبل وبعد الربيع العربي .. على أنغام أغنية موطني -
مساء dmc - تقرير .. يرصد أهم محطات ومراحل التدخل الأمريكي في الأزمة السورية -
القاهرة أبوظبي: برزنتيشن تعلن تفاصيل السوبر الأفريقى لكرة اليد بين الأهلي والزمالك فى مؤتمر صحفى -
فصل 25 عاملًا من مصنع بسكويت لاعتراضهم على الخامات الرديئة -
وزير النقل: الانتهاء من تنفيذ "الدائري الإقليمي" ديسمبر المقبل -
مساء dmc - تعليق د/ عمرو الديب المحلل والباحث السياسي على رد فعل روسيا على الضربة الأمريكية لسوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

8 مارس.. الحكم على أحد المتهمين بقضية "أحداث عنف الزيتون"

Google+ Print
8 مارس.. الحكم على أحد المتهمين بقضية "أحداث عنف الزيتون" 8 مارس.. الحكم على أحد المتهمين بقضية "أحداث عنف الزيتون"
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الأحد، حجزجلسة إعادة محاكمة متهم، كانت المحكمة أصدرت بحقه حكمًا بالسجن المؤبد، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث الزيتون" لجلسة 8 مارس للنطق بالحكم .

وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية عددًا من الاتهامات، من بينها التجمهر والبلطجة والعنف، واستعراض القوة، والتظاهر من دون ترخيص وتكدير السلم العام وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة عقب تظاهرهم بمنطقة الزيتون عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365