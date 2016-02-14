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وصول صلاح دياب إلى محكمة جنوب القاهرة لنظر محاكمته بتهمة «التجمهر»

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وصول صلاح دياب إلى محكمة جنوب القاهرة لنظر محاكمته بتهمة «التجمهر» وصول صلاح دياب إلى محكمة جنوب القاهرة لنظر محاكمته بتهمة «التجمهر»

رجل الأعمال صلاح دياب

وصل رجل الأعمال صلاح دياب، منذ قليل، إلى محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، لنظر محاكمته مع 13 آخرين في اتهامهم بالتجمهر.

وتُعقد الجلسة برئاسة المستشار عادل أبو المال، وعضوية المستشارين حاتم عزت، منتصر الكحكي، وأمانة سر سمير رزق.

وترجع القضية إلى عام 2011م، حين نشبت اشتباكات عنيفة بين المتهمين بسبب بناء سور فيلا صلاح دياب.

ويذكر أن تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة، والقوات المسلحة من القبض على صلاح دياب، ونجله، وابن شقيقه، واثنين من الخفراء، الذين يعملون لديه، كما تم التحفظ على 11 مصابًا من أهالي.

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