بلاغ يطالب بمحاكمة محمد سعد بتهمة التحريض على «الفسق والفجور»

تقدم محام بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، ضد الفنان محمد سعد، والذي يتهمه فيه بالتحريض على الفسق والفجور.

وقال المحامي، في مقدمة بلاغه، إنه ” استمرارًا لمسلسل الإسفاف والتدني والبذائة والتحريض على التحرش الجنسي، والإيحاءات الجنسية«الحقيرة»، وبتاريخ الجمعةالموافق الـ 12 من فبراير الجاري، تم عرض الحلقة الأولي من برنامج يسمى “وش السعد”، على قناة MBC مصر، والذي قدمه المدعو محمد سعد”، حسبما أفاد البلاغ.

وأضاف :”إن مسلك محمد سعد يُشكل أركان جريمتي التحريض على الفسق والفجور، والمعاقب عليها بالمادة ٢٧٠ من قانون العقوبات”.

والتمس مقدم الدعوى الاعتصام بأحكام المادة 25من قانون الإجراءات الجنائية، وإصدار الأمر بالتحقيق في هذا البلاغ بعد مشاهدة الأسطوانة المدمجة المرفقة بالبلاغ، وتقديم المبلغ ضده للمُحاكمة العاجلة.