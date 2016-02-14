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بلاغ يطالب بمحاكمة الفنان محمد سعد بتهمة التحريض على الفسق والفجور

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بلاغ يطالب بمحاكمة الفنان محمد سعد بتهمة التحريض على الفسق والفجور بلاغ يطالب بمحاكمة الفنان محمد سعد بتهمة التحريض على الفسق والفجور
تقدم الدكتور سمير صبرى، المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، ضد الفنان محمد سعد، يتهمه بالتحريض على الفسق والفجور.

وقال صبرى فى مقدمة بلاغه إنه استمرارا لمسلسل الإسفاف والتدنى والبذاءة والتحريض على التحرش الجنسى والإيحاءات الجنسية الحقيرة، وبتاريخ الجمعة 12/2/2016 تم عرض الحلقة الأولى من برنامج يسمى وش السعد على قناة MBC والذى قدمه المدعو محمد سعد.

وقد تضمنت الحلقة بعض الألفاظ والإيحاءات الجنسية والتى تجاوزت كل معايير القيم والأخلاق والتى كانت دعوة صريحة للتحرش بعدما قام سعد بحمل ضيفة البرنامج على المسرح بشكل غير مقبول، وأخذ يقبلها قائلا لها ببذاءة إنها قشطة وجميلة، وأمسك بقطعة من الخبز ووضعها على جسدها وقال إن طعم الخبز بالقشطة جميل جدا وقبل رأسها وطالب من مساعده إطفاء الأنوار وتركهما معا قائلا (بقولك إيه؟ شد السكينة وامش انت علىّ الطلاق ما هى خارجة من هنا).

وأضاف صبرى، أن مسلك محمد سعد يشكل أركان جريمتى التحريض على الفسق والفجور المعاقب عليها بالمادة 270 من قانون العقوبات.

مما يحق معه للمبلغ الاعتصام بأحكام المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية ملتمسا إصدار الأمر بالتحقيق فى هذا البلاغ بعد مشاهدة الأسطوانة المدمجة المرفقة، وتقديم المبلغ ضده للمحاكمة العاجلة.


>منتج "وش السعد": البرنامج مستمر واتفقت مع سعد على عدم وجود أى ألفاظ خارجة

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مصر 365

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