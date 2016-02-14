أخبار عاجلة

مساء dmc - الطفل معاذ أحمد .. طفل يرسم ويبيع رسوماته على سلم المترو -
مساء dmc - فصل مضيفة مصرية من الخطوط القطرية بسبب انتقادها للسياسة القطرية على الفيس بوك -
القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق -
ماذا قال ماسكيرانو بعد مباراة برشلونة وملقا 0-2 -
مساء dmc - سوريا قبل وبعد الربيع العربي .. على أنغام أغنية موطني -
مساء dmc - تقرير .. يرصد أهم محطات ومراحل التدخل الأمريكي في الأزمة السورية -
القاهرة أبوظبي: برزنتيشن تعلن تفاصيل السوبر الأفريقى لكرة اليد بين الأهلي والزمالك فى مؤتمر صحفى -
فصل 25 عاملًا من مصنع بسكويت لاعتراضهم على الخامات الرديئة -
وزير النقل: الانتهاء من تنفيذ "الدائري الإقليمي" ديسمبر المقبل -
مساء dmc - تعليق د/ عمرو الديب المحلل والباحث السياسي على رد فعل روسيا على الضربة الأمريكية لسوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"الزراعة": اسود حيوان الجيزة بصحة جيدة والصورة المتداولة بحديقة اليمن

Google+ Print
"الزراعة": اسود حيوان الجيزة بصحة جيدة والصورة المتداولة بحديقة اليمن "الزراعة": اسود حيوان الجيزة بصحة جيدة والصورة المتداولة بحديقة اليمن

>قال الدكتور رأفت عبد الله مدير عام الادارة العامة لحدائق الحيوان بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة،إن جميع اسود بحديقة حيوان الجيزة تخضع للرعاية البيطرية من قبل متخصصين،وجميعها بصحة جيدة،نافيا ما تردد عبر صفحات التواصل الاجتماعى لمجموعة من الاسود تعانى من هزال وضعف شديد ، مؤكدا أن الصورة التى تم تداولها عبر شبكات التواصل الاجتماعى تم التقاطها بحديقة اليمن وليس بحديقة حيوان الجيزة.

وأكد مدير حدائق الحيوان ،فى تصريحات لـ" اليوم السابع "، أن حديقة حيوان الجيزة تشهد حاليا ،خطة تنفيذية للنهوض بالمظهر الحضارى للحديقة،فى اطار خطة التطوير الموضوعة للوصول الى تحقيق المعايير العالمية المطلوبة للانضمام للاتحاد العالمى لحدائق الحيوان ، بالإضافة الى تشكيل لجان بيطرية دورية للكشف عن جميع الحيوانات وتقديم افضل سبل الرعاية لها.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365