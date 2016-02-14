"الزراعة": اسود حيوان الجيزة بصحة جيدة والصورة المتداولة بحديقة اليمن

>قال الدكتور رأفت عبد الله مدير عام الادارة العامة لحدائق الحيوان بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة،إن جميع اسود بحديقة حيوان الجيزة تخضع للرعاية البيطرية من قبل متخصصين،وجميعها بصحة جيدة،نافيا ما تردد عبر صفحات التواصل الاجتماعى لمجموعة من الاسود تعانى من هزال وضعف شديد ، مؤكدا أن الصورة التى تم تداولها عبر شبكات التواصل الاجتماعى تم التقاطها بحديقة اليمن وليس بحديقة حيوان الجيزة.

وأكد مدير حدائق الحيوان ،فى تصريحات لـ" اليوم السابع "، أن حديقة حيوان الجيزة تشهد حاليا ،خطة تنفيذية للنهوض بالمظهر الحضارى للحديقة،فى اطار خطة التطوير الموضوعة للوصول الى تحقيق المعايير العالمية المطلوبة للانضمام للاتحاد العالمى لحدائق الحيوان ، بالإضافة الى تشكيل لجان بيطرية دورية للكشف عن جميع الحيوانات وتقديم افضل سبل الرعاية لها.

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