داني ألفيش: جوارديولا هو آينشتاين كرة القدم

(إفي): أثنى البرازيلي داني ألفيش، الظهير الأيمن لبرشلونة، كثيرا على قدرات المدرب الإسباني جوسيب جوارديولا، المدير الفني الحالي لبايرن ميونيخ والقادم لمانشستر سيتي، مؤكدا أنه يعتبر آينشتاين كرة القدم بالنسبه له.

وبدأ الدولي البرازيلي تصريحاته خلال الحوار الذي أجراه مع صحيفة "تايمز" البريطانية اليومية حول جوارديولا حيث قال "السر وراء جوارديولا هو أنه يجعلك تنظر للأشياء بشكل مختلف. هو آينشتاين كرة القدم بالنسبة لي".

وأردف "رحيله لسيتي تجربة جديدة بالنسبة له، فهو يحب التغيير. أعتقد أن الأمور ستسير في صالحه واعتقد أن إنجلترا هي المكان الأمثل له. سيفوز لأنه مجنون كرة القدم ويريد أن تسير الأمور كما يريد وهذا ما يجعله موضع احترام".

وعن المواجهة المحتملة بين المدرب الإسباني وغريمه البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي تربطه العديد من التقارير بتدريب مانشستر يونايتد بداية الموسم المقبل، تذكر ألفيش حالة التوتر بين الثنائي عندما كان مورينيو يشرف على تدريب ريال مدريد وجوارديولا على برشلونة، لاسيما خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الدور قبل النهائي لدوري الأبطال موسم (2010-2011).

وقال في هذا الصدد "أتذكر هذا اليوم جيدا وعلمت أننا سنفوز بالبطولة منذ تلك الليلة".

وكان برشلونة قد فاز بدوري الأبطال في هذا الموسم بعدما تخطى عقبة ريال مدريد في الدور نصف النهائي بالفوز ذهابا على ملعب البرنابيو (0-2) والتعادل إيابا في الكامب نو (1-1) قبل أن يفوز في النهائي على مان يونايتد بنتيجة (3-1).

وتعاقد برشلونة مع داني ألفيش في صيف 2008 بناء على طلب من جوارديولا الذي قاد الفريق الكتالوني في نفس الموسم وساهم في تطوير أداء البرازيلي كثيرا ليصبح أحد الأعمدة الأساسية في الفريق حتى الوقت الراهن، بينما رحل جوارديولا في عام 2012 لتدريب بايرن ميونيخ.