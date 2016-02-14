بوفون: فوز نابولي كان سيقلقني كثيرا.. كانوا يستحقون التعادل

قال جيانلويجي بوفون حارس مرمى يوفنتوس إن نابولي منافسه السبت في الدوري الإيطالي كان يستحق الخروج بالتعادل في مباراة الفريقين التي حسمها الأول بهدف دون رد.

وتفوق البيانكونيري على ضيفه في اللحظات الأخيرة من المباراة بفضل تسديدة سيموني زازا التي غالطت الحارس بيبي رينا ليرتقي للمركز الأول متفوقا على نابولي الوصيف بفارق نقطة بعد انقضاء 25 جولة من المسابقة.

وقال بوفون عقب المباراة للصحفيين:"نابولي صعب علينا المباراة واستحق أن يخرج بنقطة لكن زازا أنهى الأمور".

وأضاف "في الربع ساعة الأخيرة من المباراة لم أكن لأحزن لو انتهت المباراة بالتعادل إلى أن أخرج زازا الأرنب من القبعة".

وتابع "في العشر دقائق الأخيرة نابولي كان مسيطرا. التفكير في الفوز في هذه اللحظات لا يأتي إلا عندما تكون قد فعلت هذا الأمر من قبل".

وأردف "أعترف أنني كنت سأقلق لو ازداد الفارق معهم إلى 5 نقاط لأن وقتها تعويضه سيكون صعبا".