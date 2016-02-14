اليوم.. مدير أمن الجيزة يضع حجر الأساس لقسم شرطة حدائق الأهرام

يحضر اليوم، الأحد، اللواء أحمد حجازى، مدير أمن الجيزة، وضع حجر الأساس لقسم حدائق الأهرام الذى سيتم إنشائه لخدمة المواطنين.

وأكد مصدر أمنى أن مديرية أمن الجيزة بصدد زيادة عدد أقسام ومراكز الشرطة لإحكام السيطرة الأمنية والمساهمة فى مواجهة العمليات الإرهابية والحد من الجرائم الجنائية.

يذكر أن مدير أمن الجيزة افتتح قسم شرطة ثالث أكتوبر بمنطقة هرم سيتى نهاية يناير الماضى لخدمة المواطنين بمنطقة إبنى بيتك والمناطق المجاورة لها.

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