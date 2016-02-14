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قطاع العقارات يدعم بورصات أبوظبي ودبي والدوحة

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قطاع العقارات يدعم بورصات أبوظبي ودبي والدوحة قطاع العقارات يدعم بورصات أبوظبي ودبي والدوحة

أرشيفية

ساهم القطاع العقاري في دعم بورصات الأسهم في الإمارات العربية المتحدة وقطر خلال التعاملات المبكرة الأحد، مع عودة بعض المتعاملين للاتجاه للمخاطرة إثر الهبوط الحاد لأسواق الخليج في نهاية الأسبوع الماضي.

وارتفع مؤشر دبي اثنين بالمئة معوضا معظم خسائر يوم الخميس البالغة 2.6 بالمئة، وصعد كل من سهمي إعمار العقارية وداماك أكثر من 2.5 بالمئة.

وصعد سهم دريك أند سكل 3.9 بالمئة، بعدما أعلنت الشركة تحقيق أرباح فصلية صافية 14.7 مليون درهم «4 ملايين دولار»، وكان محلل في سيكو البحرين توقع أن تتكبد الشركة خسائر صافية 38.6 مليون درهم.

وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر 0.1 بالمئة، وكان حجم التداولات محدودا، وصعد سهما رأس الخيمة العقارية وإشراق العقارية أكثر من ثلاثة بالمئة لكل منهما.

وتراجع سهما بنك الخليج الأول ومصرف أبوظبي الإسلامي، ونزل الأول 1.3 بالمئة والثاني 0.9 بالمئة.

وساهم القطاع العقاري في صعود مؤشر الدوحة، الذي زاد 1.6 بالمئة وارتفع كل من بروة العقارية وإزدان القابضة أكثر من 2.5 بالمئة.

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