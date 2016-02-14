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«موجيريني»:أوروبا تبذل كافة جهودها لإنجاح اتفاق ميونخ بشأن سوريا

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«موجيريني»:أوروبا تبذل كافة جهودها لإنجاح اتفاق ميونخ بشأن سوريا «موجيريني»:أوروبا تبذل كافة جهودها لإنجاح اتفاق ميونخ بشأن سوريا

ممثلة الاتحاد الاوروبي للشئون الخارجية فيديريكا موجيريني

أكدت ممثلة الاتحاد الاوروبي للشئون الخارجية فيديريكا موجيريني أن أوروبا تبذل كافة جهودها لإنجاح خطة اتفاق ميونخ بشأن سوريا.

وقالت موجيريني في تصريح خاص لراديو هيئة الإذاعة البريطانية «BBC» اليوم الأحد،  إن على زعماء العالم المشاركين في مؤتمر الأمن في ميونخ أن يطبقوا اتفاقهم بوقف الأعمال العدائية في سوريا خلال أسبوع والبدء فورا في إيصال المساعدات.

وأضافت المسئولة الأوروبية أن المجتمع الدولي يواجه ما وصفته «باللحظة الحقيقة»بالنسبة لسوريا، مشددة على ضرورة العمل من أجل استنئاف محادثات جنيف بشأن هذا الملف.

كانت القوى الدولية قد توصلت في مدينة ميونيخ الألمانية يوم الخميس الماضي إلى اتفاق يشمل وقفا لإطلاق النار والسماح بوصول الإغاثة لمستحقيها في سوريا ، ولكن السورية ومعارضيها لم يكونوا جزءا من الاتفاق.

 

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