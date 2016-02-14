"التموين": غدا انطلاق قوافل سيارات"أوراك الدواجن" بالسلام والنهضة وأوسيم

أعلن الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قوافل السيارات المحملة بأوراك الدواجن المحلية، ستنطلق غدا بسعر 9 جنيهات ونصف للكيلو من فروع المجمعات الاستهلاكية "الأهرام والنيل والإسكندرية والأسماك واللحوم وشركتى الجملة" فى القاهرة الكبرى وعدد من المحافظات، وذلك فى إطار توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة.

وأضاف وزير التموين فى بيان صحفى اليوم، أن السيارات ستتواجد فى مدينة السلام ميدان أسبيكو بالقاهرة وقرية القيراطين بأوسيم بالجيزة وميت حلفا بمحافظة القليوبية ومنطقتى برج العرب ونجع العرب بمحافظة الإسكندرية ومركز ناصر بمحافظة بنى سويف وفى مناطق أخرى بالمحافظات.

أوضح حنفى، أن قوافل السيارات المحملة بأوراك الدواجن المحلية سوف تتواجد بعد غد (الثلاثاء) فى منطقة ميدان المفارق بمدينة النهضة بالقاهرة، وقريتى وصيدا وبرطس بأوسيم بالجيزة، وفى منطقة الدخيل الجبل بالإسكندرية وحوش عيسى بالبحيرة ومركز أشمون بمحافظة المنوفية ومركز المراغة بمحافظة سوهاج، وأنه يوم الأربعاء سوف تتمركز السيارات بمنطقة المطرية بمحافظة القاهرة وأبو قتاتة بمحافظة الجيزة ومنطقة أبيس بالإسكندرية ومركز فوه بمحافظة كفر الشيخ ومركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد.

أشار حنفى إلى أن هناك سيارات متنقلة فى معظم المحافظات لبيع كل السلع الغذائية من لحوم مجمدة بسعر 34 جنيها للكيلو وأسماك وخضر وبقوليات بأسعار مخفضة بنسب تصل إلى 25% عن الأسواق، بالإضافة إلى اللحوم الطازجة والمبردة بسعر 50 جنيها للكيلو والدواجن المجمدة بسعر 19 جنيها للكيلو.



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