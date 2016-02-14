أخبار عاجلة

مساء dmc - الطفل معاذ أحمد .. طفل يرسم ويبيع رسوماته على سلم المترو -
مساء dmc - فصل مضيفة مصرية من الخطوط القطرية بسبب انتقادها للسياسة القطرية على الفيس بوك -
القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق -
ماذا قال ماسكيرانو بعد مباراة برشلونة وملقا 0-2 -
مساء dmc - سوريا قبل وبعد الربيع العربي .. على أنغام أغنية موطني -
مساء dmc - تقرير .. يرصد أهم محطات ومراحل التدخل الأمريكي في الأزمة السورية -
القاهرة أبوظبي: برزنتيشن تعلن تفاصيل السوبر الأفريقى لكرة اليد بين الأهلي والزمالك فى مؤتمر صحفى -
فصل 25 عاملًا من مصنع بسكويت لاعتراضهم على الخامات الرديئة -
وزير النقل: الانتهاء من تنفيذ "الدائري الإقليمي" ديسمبر المقبل -
مساء dmc - تعليق د/ عمرو الديب المحلل والباحث السياسي على رد فعل روسيا على الضربة الأمريكية لسوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

رئيس «النواب» يتوجه إلى جنيف في جولة خارجية تشمل سويسرا وألبانيا

Google+ Print
رئيس «النواب» يتوجه إلى جنيف في جولة خارجية تشمل سويسرا وألبانيا رئيس «النواب» يتوجه إلى جنيف في جولة خارجية تشمل سويسرا وألبانيا

الدكتورعلي عبد العال، رئيس مجلس النواب

غادر الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، القاهرة، اليوم الأحد، متوجهًا على رأس وفد برلماني إلى جنيف، في أولى جولاته الخارجية منذ انتخابه رئيسًا للبرلمان.

وتشمل جولة “عبد العال”، سويسرا وألبانيا.

ومن المقرر، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن يلتقي “عبد العال”، رئيسة البرلمان السويسري، لبحث دعم التعاون بين وسويسرا في المجالات البرلمانية.

 يتوجه رئيس مجلس النواب، إلى العاصمة الألبانية تيرانا، للمشاركة في فعاليات أعمال الدورة العاشرة للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، والمقرر عقدها في 18 فبراير الحالي.

وتتناول الدورة التطورات السياسية في منطقة المتوسط والتحديات الاقتصادية والبيئية التي تواجهها المنطقة، إضافةً إلى قضايا الهجرة، وآليات تعزيز الحوار الثقافي بين دول المنطقة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - فصل مضيفة مصرية من الخطوط القطرية بسبب انتقادها للسياسة القطرية على الفيس بوك

مساء dmc - فصل مضيفة مصرية من الخطوط القطرية بسبب انتقادها للسياسة القطرية على الفيس بوك

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

ورشة عمل لـ«دعم مصر» لمناقشة قانون الرياضة الجديد.. غدا

ورشة عمل لـ«دعم مصر» لمناقشة قانون الرياضة الجديد.. غدا

مساع برلمانية لحظر النقاب في مصر

مساع برلمانية لحظر النقاب في مصر