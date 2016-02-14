رئيس «النواب» يتوجه إلى جنيف في جولة خارجية تشمل سويسرا وألبانيا

غادر الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، القاهرة، اليوم الأحد، متوجهًا على رأس وفد برلماني إلى جنيف، في أولى جولاته الخارجية منذ انتخابه رئيسًا للبرلمان.

وتشمل جولة “عبد العال”، سويسرا وألبانيا.

ومن المقرر، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن يلتقي “عبد العال”، رئيسة البرلمان السويسري، لبحث دعم التعاون بين مصر وسويسرا في المجالات البرلمانية.

يتوجه رئيس مجلس النواب، إلى العاصمة الألبانية تيرانا، للمشاركة في فعاليات أعمال الدورة العاشرة للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، والمقرر عقدها في 18 فبراير الحالي.

وتتناول الدورة التطورات السياسية في منطقة المتوسط والتحديات الاقتصادية والبيئية التي تواجهها المنطقة، إضافةً إلى قضايا الهجرة، وآليات تعزيز الحوار الثقافي بين دول المنطقة.