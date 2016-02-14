قوات الجيش اليمنى والمقاومة تدخل مركز مديرية المسراخ بتعز

أفاد المركز الإعلامى للمجلس العسكرى بمدينة تعز جنوب غربى اليمن قوات الجيش الوطنى والمقاومة المؤيدة للشرعية تمكنت، فجر اليوم الأحد، من اقتحام مركز مديرية المسراخ جنوب شرقى المدينة من عدة جهات، وذلك بعد اشتباكات عنيفة مع مليشيات الحوثيين والرئيس اليمنى المخلوع على عبدالله صالح، فى الوقت الذى قامت فيه طائرات دول التحالف العربى ومدفعية الجيش الوطنى اليمنى بقصف مواقع المليشيات ومعسكر اللواء 22 بمنطفة الجندية شرقى المدينة.

وأضح المركز نقلا- عن مصادر ميدانية- أن القوات المشتركة شنت هجوما على مواقع المليشيات فى شمال مدينة تعز وسط تحليق للطائرات فى محيط مديرية المسراخ لمساندة القوات المشتركة، كما قامت بقصف مدينة المخا الساحلية غربى تعز.

ودارت اشتباكات بين الجانبين فى جبهة الحصب من المحور الغربى للمدينة إثر هجوم شنته المليشيات، ولكنهم فشلوا فى اقتحام مواقع المقاومة وانسحبوا.

وأكدت المصادر أن 10 من المليشيات قتلوا فى الاشتباكات التى دارت طوال أمس فيما أصيب العشرات منهم، وقتل 3 من عناصر المقاومة وأصيب 20 آخرين، بالإضافة إلى مقتل مدنيين اثنين وإصابة 23 آخرين فى القصف العشوائى للمليشيات على الأحياء السكنية بتعز.

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