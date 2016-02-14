السيسى يلتقى اليوم مادلين أولبرايت ومسئول الأمن القومى الأمريكى الأسبق

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الأحد، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، مادلين أولبرايت، وزيرة خارجية الولايات المتحدة السابقة، وستيفن هادلى، مسئول الأمن القومى الأمريكى فى عهد الرئيس جورج دبليوبوش.

ومن المقرر أن يبحث اللقاء، تطورات الأوضاع فى المنطقة، وعملية السلام.

ووصلت "أولبرايت" إلى القاهرة، على رأس وفد من مركز البحوث الأمريكى، قادمة من تونس، فى زيارة لمصر تستغرق عدة أيام، وذلك فى إطار جولة لها بمنطقة الشرق الأوسط.

السيسى يستقبل اليوم المديرين التنفيذيين لبنك التنمية الإفريقى

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