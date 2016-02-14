نادال يخسر لقبه بسبب نقطة واحدة

أخفق الإسباني، رفائيل نادال، المصنف خامسًا عالميًا، السبت، أمام النمساوي دومينيك تيم، في نصف نهائي بطولة “بوينس آيرس” المفتوحة للتنس.

وكان نادال حامل اللقب على بعد نقطة واحدة من حسم المباراة لصالحه، إلا أن اللاعب النمساوي انتفض بقوة لتمتد المجموعة الثالثة إلى شوط فاصل قبل أن يفوز 6-4 و4-6 و7-6.

وقال تيم اللاعب المصنف 19 عالميا:” كانت مباراة مذهلة بالنسبة لي. كانت مباراة متقاربة للغاية منذ البداية”، بحسب ما ذكرت «sky news».

وأضاف:” اللعب مع الكبار مميز للغاية والفوز على أحدهم هو بمثابة حلم. ارتقى نادال بمستواه في المجموعة الثالثة لكن تمكنت من الرد وسددت ضربات مذهلة.”

وهذه انتكاسة أخرى لنادال الحاصل على 14 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، إذ خرج من الدور الأول في أستراليا المفتوحة أمام مواطنه فرناندو فرداسكو في واحد من كبرى المفاجآت في ملبورن في يناير الماضي.

وسيتقابل تيم في المباراة النهائية مع لاعب إسباني آخر هو نيكولاس ألماجرو، الذي تغلب على مواطنه والبطل السابق ديفيد فيرير6-4 و7-5.