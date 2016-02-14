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للنساء.. لزيادة رغبتك الجنسية تعرفى على أطعمة الفياجرا الطبيعية

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للنساء.. لزيادة رغبتك الجنسية تعرفى على أطعمة الفياجرا الطبيعية للنساء.. لزيادة رغبتك الجنسية تعرفى على أطعمة الفياجرا الطبيعية
النشاط والرغبة الجنسية مرتبط لدى السيدات بالحالة النفسية، فالمرأة بطبيعتها العاطفية تحتاج لأن تشعر بأنوثتها حتى تزيد رغبتها فى الجماع، والغذاء جزء لا يتجزأ من النظام الحياتى والتكوينى اليومى للمرأة ومزاجها، ولذا توجد أطعمة ومشروبات تزيد رغبتها الجنسية وتحسن مزاجها وتجعلها أكثر إقبالاً على العلاقة الزوجية.

وينصح الدكتور محمد ممدوح أخصائى الجهاز الهضمى المرأة بالاهتمام بنظامها الغذائى والرياضى، بحيث لا يخلو يومها من التعرض لأشعة الشمس الدافئة الهادئة، والحركة وممارسة النشاطات البدنية حتى داخل المنزل، مع التركيز على الأطعمة التى ترفع مستوى السعادة كالشيكولاتة السوداء، والبرتقال.

وهناك الكثير من الأطعمة والمشروبات التى يصفها البعض بـ"الفياجرا النسائية" الطبيعية، أهمها الجزر الذى يحوى نسبة عالية من فيتامين أ المعزز للقدرة الجنسية، كذلك الخضراوات الورقية وعلى رأسها الخس مضاد الأكسدة والغنى بالألياف والذى يحسن الخصوبة والرغبة لدى السيدات.

كما أن المأكولات البحرية، ليست حكرًا على تقوية الرجال جنسيًا فقط، بل تعزز قدرات المرأة الجنسية ورغبتها حسب أخصائى الجهاز الهضمى، والذى أكد أن عصير الفراولة والأفوكادو من المشروبات المعززة للرغبة الجنسية عند السيدات بشكل جيد للغاية، وكذلك عصير الموز.

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مصر 365