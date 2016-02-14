بالصور.. انتظام 153 ألف طالب فى 303 مدارس بالسويس

انتظمت صباح اليوم العملية التعليمية فى مدارس محافظة السويس والبالغ عددها 303 مدارس فى أول أيام الدراسة فى الفصل الدراسى الثانى، وسط تشديدات الإجراءات الأمنية أمام المدارس من قبل قوات الشرطة.

وقد انتظم اليوم 153 ألف طالب فى 303 مدارس حكومية وخاصة، حيث قام عبد الحافظ وحيد، مدير عام التربية والتعليم بالسويس، وسلمى الشاعر، بتفقد سير العملية التعليمية فى المدارس فى أول أيام الفصل الثانى من العام الدراسى.

وأكد عبد الحافظ وحيد أن جميع الطلاب استلموا الكتب الدراسية، وأن الحصة الأولى كانت عن الحديث عن بطولات الشهداء التى سميت المدارس بأسمائهم تخليدا لهم، بناء على تعليمات محافظ السويس فى اجتماعه الأخير مع مديرى المدارس.

وأضاف "وحيد"، خلال تصريحاته لـ"اليوم السابع"، أن العملية التعليمية منتظمة بمدارس المحافظة باستثناء 13 مدرسة المعروفة بذات الخطورة الداهمة، والتى تقرر بدء العمل فى إصلاحها منتصف الشهر الجارى.

من جانبه أوضح محمد عزب، مدير عام التعليم الفنى، أن المدارس الخمس التى تتبع التعليم الفنى وبها أعمال صيانة رئيسية لا ولن تؤثر على انتظام الدراسة وليست هناك أية معوقات أو أخطار أمام الطلاب داخل هذه المدارس؛ وهى السويس الصناعية بنات والصباح التجارية بنات والأمل الصناعية بنات والزراعة المشتركة والسويس الميكانيكية.



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