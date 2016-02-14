انتظام الدراسة بمدارس شمال سيناء والسويس فى أول يوم للفصل الدراسى الثانى

انتظام الدراسة بمدارس شمال سيناء والسويس فى اليوم الأول من الفصل الدراسى الثانى.

انتظمت الدراسة بمختلف مدارس شمال سيناء فى اليوم الأول من الفصل الدراسى الثانى، وقال حسن حجازى وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء فى تصريح خاص لليوم السابع، إنه تفقد فى اليوم الأول طابور الصباح فى مدرسة كرم أبونجيلة بالعريش ولا يزال يواصل جولته.

وأضاف أن إجمالى عدد الطلبة بمدارس المحافظة 106644 طالبا بالمراحل المختلفة، وأكد انتظام الدراسة بمناطق الشيخ زويد ورفح وسير حافلات نقل المعلمين من العريش للمدارس فى رفح والشيخ زويد، وقيام لجان المتابعة بالمديرية من زيارات متعاقبة للمدارس .

وفى السويس، انتظمت صباح اليوم العملية التعليمية فى مدارس المحافظة والبالغ عددها 303 مدارس فى أول أيام الدارسة فى الفصل الدارسى الثانى، وسط تشديدات الإجراءات الأمنية امام المدارس من قبل قوات الشرطة .

وانتظم اليوم 153 ألف طالب فى 303 مدارس حكومية وخاصة، وتفقد عبد الحافظ وحيد، مدير عام التربية والتعليم بالسويس وسلمى الشاعر، سير العملية التعليمية فى المدارس أول أيام الفصل الثانى من العام .

وأكد عبد الحافظ وحيد، أن جميع الطلاب استلموا الكتب الدراسية وأن الحصة الأولى، كانت مخصصة للحديث عن بطولات الشهداء التى سميت المدارس بأسمائهم تخليدا لهم بناء على تعليمات محافظ السويس فى اجتماعه الأخير مع مديرى المدارس .

وأضاف وحيد فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن المدارس المحافظة كنت منتظمة فيها العملية التعليمية باستثناء 13 مدرسة المعروفة بذات الخطورة الداهمة والتى تقرر بدء العمل فى إصلاحها منتصف الشهر الجارى.

من جانبه، أوضح محمد عزب مدير عام التعليم الفنى، أن المدارس الخمس التى تتبع التعليم الفنى وبها أعمال صيانة رئيسية لم ولن تؤثر على انتظام الدراسة وليست هناك أية معوقات أو أخطار أمام الطلاب داخل هذه المدارس وهى السويس الصناعية بنات والصباح التجارية بنات والأمل الصناعية بنات والزراعة المشتركة والسويس الميكانيكية.