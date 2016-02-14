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جهود مكثفة لقوات الإنقاذ النهرى بالبحيرة لانتشال جثة عجوز غرق بترعة النصر

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جهود مكثفة لقوات الإنقاذ النهرى بالبحيرة لانتشال جثة عجوز غرق بترعة النصر جهود مكثفة لقوات الإنقاذ النهرى بالبحيرة لانتشال جثة عجوز غرق بترعة النصر
تواصل قوات الإنقاذ النهرى بالبحيرة مسح المجرى المائى بترعة النصر بدائرة قسم شرطة غرب النوبارية لانتشال جثة عجوز غرق بالترعة لعدم إجادته للسباحة.

انتقلت صباح اليوم، قوات الإنقاذ النهرى، وتبين أنه أثناء قيام "عطية متولى المهر" خفير خصوصى بشركة السالمية الكائنة بالكيلو 75 / دائرة القسم ومقيم الكوم الأخضر مركز حوش عيسى، بالاغتسال على حافة الترعة المشار إليها زلت قدماه وسقط بها وجرفه التيار وغرق.

تواصل قوات الإنقاذ النهرى مسح المجرى المائى لانتشال الجثة، وتحرر المحضر 367/2016 إدارى القسم.
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