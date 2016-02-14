وزير الداخلية يوجه بتكثيف الرقابة على الأسواق لمحاربة الغلاء والإحتكار

كتب محمود عبد الراضى

وجه اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لمحاربة الغلاء والإحتكار وضبط الأسعار والحفاظ على إستقرار كافة السلع والمواد التموينية والبترولية وضبط حركة الأسواق لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.

>وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط ( 3 ) قضايا مواد بترولية ضبط خلالها ( 80560 لتر بنزين وسولار ) و ( 10 ) قضايا إسطوانات بوتاجاز بمضبوطات بلغت ( 193 إسطوانة) و ( 46 ) قضية مخالفات مخابز و ( 10 ) قضايا فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة و ( 35 ) قضية فى مجال الغش التجارى.

>وتم ضبط ( 212 ) قضية فى مجال ( المحلات العامة ، الشهادات الصحية ، عدم الإعلان عن الأسعار ، بيع بأزيد من السعر ، باعة جائلين ) و ( 23 ) قضية فى مجال اللحوم والطيور والأسماك بمضبوطات بلغت (4,335 طن) و ( 12 ) قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر و ( 4 ) قضايا فى مجال السلع مجهولة المصدر وضبط ( 3 ) قضايا فى مجال الأعلاف والأسمدة بمضبوطات بلغت ( 1,200 طن أعلاف وأسمدة زراعية)

>



>

>