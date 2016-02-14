بالصور.. انتهاء أعمال ترميم الجامع الأزهر منتصف 2017

تواصل شركة بن لادن السعودية ، المنفذة لمشروع ترميم الجامع الأزهر الشريف، أعمال الترميم، حيث قام وفد من الشركة بتفقد عملية الترميم أمس السبت، حيث من المتوقع أن تنتهى أعمال الترميم التى تجرى ليل نهار فى منتصف عام 2017، وذلك ضمن منحة الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ملك السعودية الراحل.

أعمال الترميم اشتملت حتى الآن على البدء فى أعمال الترميم الدقيق وتحليل العينات الخاصة بالزخارف والأحجار وأعمال التوثيق الأثرى ورفع للبلاطات الرخامية للمدارس الثلاثة الموجودة بالجامع وهى المدرسة الجوهرية والطيبرسية والأقبغاوية، بالإضافة إلى تعديل مكان دورات المياه القديمة بالجامع ونقلها فى مكان لا يطغى على الرؤية البصرية به وواجهاته الزخرفية، كما تم البدء فى أعمال تنسيق الموقع العام للجامع من الخارج وعمل شبكات صرف الأمطار وشبكات الصرف الصحى وتعديل شبكة الكهرباء المتهالكة بشبكة حديثة تخدم الجامع والشعائر المقامة به.

وكانت قد أعلنت وزارة الآثار، فى وقت سابق أنه أثناء رفع القطع الرخامية من أرضية الجامع ظهرت فتحة تؤدى إلى صهريج كامل بمساحة ستة أمتار مربعة أسفل صحن الجامع"على غرار نمط صهريج جامع محمد على بالقلعة، حيث إنه من المرجح أن هذا الصهريج كان مستخدماً كمصدر احتياطى للمياه فى حال ندرتها حتى لا تعوق إقامة الشعائر والمناسك الدينية به.

ووجه حينها المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق، بأن يكون هذا الصهريج موضع زيارة، الأمر الذى تطلب من وزارة الآثار عمل مداميك صغيرة لتحديد مكان الصهريج لحين الكشف عنه كاملاً خلال الفترة القادمة، لافتاً إلى أنه سيتم تغطية المكان بسطح زجاجى من أعلى وكذلك تزويده بشبكة إضاءة لإنارته وتوضيح معالمه للزائرين ليلاً ونهارا.



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