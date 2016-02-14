توقف الدراسة بمدرستين ابتدائى وإعدادى بسوهاج بسبب إطلاق نار بين عائلتين

رصدت المتابعة الأمنية بمديرية أمن سوهاج لقطاع التعليم عدم حضور طلبة وطالبات مدرسة رمضان على إبراهيم الابتدائية والإعدادية الكائنة بناحية الكتكاته دائرة مركز ساقلتة شرقى محافظة سوهاج للمدرسة لليوم الثانى على التوالى وذلك إثر وقوع مشاجرة بين عائلتى "الحرارزة والرماضنة" والمحرر بشأنها المحضر رقم 329 إدارى المركز لسنة 2016 قتل وشروع فى قتل 9 فبراير الجارى.

وعلى جانب آخر مازالت الخدمات الأمنية المعينة لملاحظة الحالة بالمنطقة برئاسة اللواء مساعد المدير لفرقة الشرق ‏وضباط إدارة البحث الجنائى ومجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن وقطاع الأمن المركزى بسوهاج متمركزة بالمكان، تم الدفع بعواقل العائلات والمؤثرين بذات الناحية لحث وإقناع أولياء الأمور بضرورة انتظام أبنائهم بالعملية ‏التعليمية بالمدرسة تم التنسيق والإدارة التعليمية وفرع الأمن العام وإدارة الأمن الوطنى بسوهاج جـــارى تحريـــر المحضـــر الـــلازم الحـالة الأمنيـة هـادئــة.

ومن جانبه فوض وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج مدير إدارة ساقلته التعليمة للتوجه إلى المدرستين والتفاوض مع أولياء الأمور الذين هم خارج طرفى المشاجرة للعودة وتلقى العلم بالمدرستين إلا أنه حتى كتابة تلك السطور كل المحاولات باءت بالفشل وبرر أولياء الأمور ذلك خوفا على أبنائهم خاصة أن أحد المتوفين فى الاشتباكات من خارج طرفى النزاع وأصيب بطلق نارى طائش أودى بحياته.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من مركز شرطة ساقلتة يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتين ووجود متوفين وإصابة شيخ حصة فى تبادل لإطلاق النار.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد ماجد مؤمن، رئيس مباحث المديرية، والعميد أحمد الراوى، رئيس فرع بحث الشرق، والرائد عبده خطاب، رئيس مباحث مركز شرطة ساقلته، والرائد هيثم الحجيرى، معاون مباحث المركز بوقوع مشاجرة بين بعض أفراد عائلتى "الحرازوة والرماضنة " بناحية قرية الكتكاتة دائرة المركز تبادل خلالها ‏الطرفان إطلاق الأعيرة النارية نجم عن المشاجرة مقتل كمال . إ . خ 50 عاما، حلاق لا ينتمى للطرفين ويقيم بناحية الجلاوية - دائرة ‏المركز‏، ياسر .ع. أ . ف " 40 سنة موظف بهيئة البريد ويقيم بذات الناحية ينتمى ‏للعائلة الأولى ‏تم نقل الجثتين لمشرحة المستشفى المركزى.

كما نتج عن المشاجرة أيضا إصابة "سيد . أ . ع . ع" 53 سنة شيخ حصة ويقيم بذات الناحية " بطلق ‏نارى بالفخذ الأيمن" ينتمى للعائلة الأولى تم نقله للمستشفى المركزى، ‏كما تم إشعال النيران بمسكن أحمد . ع . م " 50 سنة موظف بالشهر العقارى ‏بساقلتة ينتمى للعائلة الأولى نتيجة بعض الأعيرة النارية أدت لاشتعال النيران تم الدفع بقوات إدارة ‏الحماية المدنية والسيطرة على الحريق وإخماده لم ينجم عن ذلك ثمة إصابات أو وفيات. يشار إلى سابقة وقوع مشاجرة بين العائلتين بتاريخ 30/11/2015 والمحرر بشأنها ‏المحضر رقم 2652 إدارى مركز شرطة ساقلتة لسنة 2015 موضوع إخطار المديرية ‏بذات التاريخ.

وقالت الأجهزة الأمنية إنه فى السابق قمنا عدة لقاءات بعواقل العائلتين والعائلات الأخرى بذات الناحية لتقريب ‏وجهات النظر للتوفيق والصلح بين العائلتين، إلا أنه بتاريخ اليوم تجددت المشاجرة بينهما، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة وتحديد وضبط المتهمين والسلاح ‏المستخدم، تم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة.