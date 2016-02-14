رئيس الوزراء يلتقى أعضاء مجلس النواب عن 5 محافظات حدودية اليوم

يواصل المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء لقاءاته مع أعضاء مجلس النواب، حيث يلتقى اليوم الأحد أعضاء مجلس النواب عن المناطق الحدودية عن كل من محافظات شمال سيناء وجنوب سيناء والوادى الجديد والبحر الأحمر ومرسى مطروح.

وتتضمن اللقاءات عرضا لأهم الخطوات التى تقوم بها الحكومة لخدمة المواطنين وتوفير الاحتياجات الخدمية، كما يتناول الاجتماع عرض أعضاء البرلمان لأهم مطالب أهالى دائرتهم والخدمات التى يحتاجها المواطنون للعمل على مشاكلهم على أرض الواقع، بالإضافة إلى الاستماع لوجهة نظر النواب فى تشجيع الاستثمارات.