موجيرينى: أوروبا تبذل كافة جهودها لإنجاح اتفاق ميونخ بشأن سوريا

أكدت ممثلة الاتحاد الاوروبى للشئون الخارجية فيديريكا موجيرينى أن أوروبا تبذل كافة جهودها لإنجاح خطة اتفاق ميونخ بشأن سوريا.

وقالت موجيرينى ـ فى تصريح خاص لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) الأحد ـ أن على زعماء العالم المشاركين فى مؤتمر الأمن فى ميونخ أن يطبقوا اتفاقهم بوقف الأعمال العدائية فى سوريا خلال أسبوع والبدء فورا فى إيصال المساعدات.

وأضافت المسئولة الأوروبية أن المجتمع الدولى يواجه ما وصفته ب "اللحظة الحقيقة " بالنسبة لسوريا، مشددة على ضرورة العمل من أجل استنئاف محادثات جنيف بشأن هذا الملف.

كانت القوى الدولية قد توصلت فى مدينة ميونيخ الألمانية يوم الخميس الماضى إلى اتفاق يشمل وقفا لإطلاق النار والسماح بوصول الإغاثة لمستحقيها فى سوريا، ولكن الحكومة السورية ومعارضيها لم يكونوا جزءا من الاتفاق.

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