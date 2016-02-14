تشغيل معبر رفح بين مصر وغزة لليوم الثانى

استأنف معبر رفح فتح أبوابه لليوم الثانى على التوالى أمام حركة المسافرين بين مصر وقطاع غزة، وقال مصدر مسئول فى المعبر من الجانب المصرى إنه يجرى إنهاء إجراءات مرور المسافرين بعد وصولهم من الجانبين.

وأشار المصدر إلى أن المعبر شهد فى اليوم الأول لتشغيله مرور 595 مسافرا من الجانب المصرى لقطاع غزة ووصول 726 مسافرا من غزة إلى الجانب المصرى بينهم حالات مرضية للعلاج فى المستشفيات المصرية، كما سمح بدخول شاحنات أقلت مواد بناء من الجانب المصرى لقطاع غزة.

وأوضح المصدر أن المسافرين المسموح بعبورهم وفق تنسيقات مسبقة بين الجانبين المصرى والفلسطينى هم من العالقين الفلسطينيين والحالات الإنسانية من الطلاب والمرضى والحالات الإنسانية وحاملى الإقامات بمصر وغيرها من الدول العربية والأجنبية والعاملين فى الخارج، إلى جانب العائدين من العلاج ورحلات عمل أو من زيارات من الخارج بمصر وباقى الدول العربية والأجنبية.

وتم توفير أطقم عمل إضافية من مختلف الأجهزة العاملة فى المعبر من الجانب المصرى لسرعة انهاء الاجراءات وتيسير عبور الفلسطينيين من الجانبين، وتوفير عدد إضافى من الحافلات المخصصة لنقل المسافرين، وسيارت إسعاف لنقل المرضى للمستشفيات بالقاهرة، فضلا عن توفير الحماية الأمنية اللازمة بمحيط المعبر وخط سير المسافرين من رفح حتى العريش لتأمين مرور القادمين منهم والمغادرين.