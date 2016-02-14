وفاة راكب محرم بمطار القاهرة قبل سفره لآداء العمرة

توفي راكب مصرى بمطار القاهرة الدولى إثر إصابته بأزمة قلبية حادة وهبوط في ضغط الدم ، وذلك قبل دقائق من إقلاع رحلته إلى الأراضى المقدسة لأداء العمرة.

صرحت مصادر طبية بالمطار بأنه أثناء إنهاء إجراءات سفر الراكب “ن . ع” إلي جدة بملابس الإحرام مع زوجته وبعد صعوده علي الطائرة المصرية المتجهة إلي جدة ، شعر بتعب مفاجئ وطلب سرعة الكشف عليه.

تم استدعاء طبيب الحجر الصحى الذي صعد إلى الطائرة ، ووقع الكشف الطبي علي الراكب وعمل الإسعافات الأولية ، وتم إنزال الراكب من الطائرة ، إلا أنه فارق الحياة قبل نقله إلي المستشفي للعلاج، وتم نُقل جثمانه إلى أحد المستشفيات القريبة من المطار بصحبة أسرته.

ا ش ا