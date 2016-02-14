فطارك يعدل مزاجك ويحافظ على قلبك ويخليك سمباتيك.. اعرف الشروط

يعتبر الإفطار أهم الوجبات التي يتناولها الفرد فى اليوم، ولكى تستفيد من فوائدها كاملة عليك اتباع الكثير من الشروط، منها أن يكون لها موعد منتظم وثابت يوميًا، والتبكير فى موعدها وعدم تأخيرها تحت أى ظرف، وأن تحتوى على عناصر ونوعيات طعام مفيدة وصحية ولذيذة وتشعرك بالشبع أيضًا.

وتوضح الدكتورة صفاء عمر عبد الفضيل أخصائية علاج أمراض السمنة والنحافة، أن وجبة الإفطار هى المحرك الأساسى لليوم، ولها العديد من الفوائد أهمها أنها تعمل على تقليل الإجهاد والتوتر والشعور بالقلق طوال اليوم، وتحسن المزاج وتشعرك بالراحة النفسية والفرح، وتؤهلك للقيام بباقى الأنشطة اليومية وتحسن من أدائك، وتحافظ على البشرة وسلامة الجلد، وتحسن صحة القلب.

وتنصح أخصائية علاج أمراض السمنة والنحافة بتناول الإفطار لأن ذلك يؤدى إلى نشاط فى أجهزة الجسم المختلفة، والقيام بالعمليات الحيوية خاصة التمثيل الغذائى، وهى المسئولة عن حرق الطعام الذى يتناوله الإنسان وتعمل على الشعور بالشبع حتى موعد الوجبة التالية.

وتؤكد د.صفاء أن عدم تناول وجبة الإفطار يؤثر على كمية وجبتى الغداء والعشاء وتدفع الفرد لتناول المزيد من الطعام ما يؤدى إلى زيادة وزنه وإصابته بالتخمة، مطالبة من يتبعون نظاما غذائيا لإنقاص الوزن بعدم إهمال وجبة الإفطار، والحرص على أن تحوى جميع العناصر الغذائية والخضراوات والفاكهة الغنية بالألياف كالخس والفيتامينات.