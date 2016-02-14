ما تستعجليش..اعرفى شروط وضع الطفل بالمشاية وخطورة الإسراف فى استخدامها

"المشاية" وسيلة يستخدمها الأهل لتشجيع الطفل على المشى ولتسهيل حركته، لكن العديد من الدراسات أشارت لخطورتها على تكوين عظام الطفل وزيادة فرص إصابته بالتقوس.

ويؤكد أستاذ طب وسلوك الأطفال الدكتور طلعت حسن سالم أن استخدام الأهل للمشاية يحدث غالبًا نتيجة لتعجلهم فى انتقال الطفل من الحبو لمرحلة المشى، وهى للأسف تؤثر سلبًا على نمو عظام الطفل، خاصة إذا تم الاستعانة بها لمساعدة الطفل فى سن مبكرة.

ويوضح الدكتور طلعت أن عادة وضع الطفل فى المشاية فى سن مبكرة ولفترات طويلة لتدريبه على المشى، تأتى بنتائج عكسية على صحته وسلامة نمو عظام الحوض والساق لديه، وفى حالة زيادة عدد ساعات استخدامها قد تصيب الطفل بتقوس فى عظام الساقين وتضرر عضلات الحوض.

وينصح طلعت بعدم استخدام المشاية لأكثر من ساعتين يوميا، لتجنب آثارها السلبية على العظام مع الحرص على استخدامها فى العمر الصحيح للطفل وهو بداية تمكنه من الوقوف دون مساعدة، وليس قبل تلك المرحلة، حتى لا يعتمد عليها وتؤدى لنتائج عكسية كتأخر المشى.

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