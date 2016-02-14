حافظ على قلبك.. 5 طرق لتجنب الأزمات القلبية بنسبة 80%

الأزمات القلبية تصيب البعض بشكل مفاجئ، ويمكن التغلب عليها ومنعها تمامًا بتغيير نمط الحياة.

>ونشر الموقع الأمريكى "هيلث فوود هاوس" نتائج دراسة أجراها معهد كارولنسكا السويدى تثبت أن اتباع 5 طرق بسيطة تمنع تعرض الإنسان للأزمات القلبية بنسبة 80% وهى:

>1- اتباع نظام غذائى صحى، يحوى الخضراوات الملونة ويكون خاليًا من الكولسترول الضار والدهون.

>2- ممارسة الرياضة، سواء المشى أو ركوب الدراجات لمدة 40 دقيقة يوميًا.

>3- تجنب الكحول.

>4- الامتناع عن التدخين.

>5- تجنب زيادة الوزن، بحيث يكون محيط الخصر 95 سم، ومن أكبر أعداء الجسم السكر والكربوهيدرات المكررة والأغذية المصنعة.

شبكةعيونالإخبارية

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