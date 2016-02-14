أخبار عاجلة

مساء dmc - الطفل معاذ أحمد .. طفل يرسم ويبيع رسوماته على سلم المترو -
مساء dmc - فصل مضيفة مصرية من الخطوط القطرية بسبب انتقادها للسياسة القطرية على الفيس بوك -
القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق -
ماذا قال ماسكيرانو بعد مباراة برشلونة وملقا 0-2 -
مساء dmc - سوريا قبل وبعد الربيع العربي .. على أنغام أغنية موطني -
مساء dmc - تقرير .. يرصد أهم محطات ومراحل التدخل الأمريكي في الأزمة السورية -
القاهرة أبوظبي: برزنتيشن تعلن تفاصيل السوبر الأفريقى لكرة اليد بين الأهلي والزمالك فى مؤتمر صحفى -
فصل 25 عاملًا من مصنع بسكويت لاعتراضهم على الخامات الرديئة -
وزير النقل: الانتهاء من تنفيذ "الدائري الإقليمي" ديسمبر المقبل -
مساء dmc - تعليق د/ عمرو الديب المحلل والباحث السياسي على رد فعل روسيا على الضربة الأمريكية لسوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 55 ألف مخالفة مرورية و58 سائقا يتعاطون المخدرات خلال 24 ساعة

Google+ Print
ضبط 55 ألف مخالفة مرورية و58 سائقا يتعاطون المخدرات خلال 24 ساعة ضبط 55 ألف مخالفة مرورية و58 سائقا يتعاطون المخدرات خلال 24 ساعة
واصلت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية حملاتها المرورية والانضباطية بالشوارع وعلى الطرق السريعة بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة.

وتمكنت الحملات المرورية من ضبط 55742 مخالفة مرورية متنوعة، و1925 دراجة نارية مخالفة، 532 مخالفة مرورية متنوعة على الطرق الرئيسية ومطالع ومنازل الكبارى، وحجز 648 سيارة ودراجة نارية مخالفة، وضبط (58) حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة، ورفع 70 سيارة ودراجة نارية متروكة بالشوارع والميادين.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365