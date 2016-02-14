ضبط 55 ألف مخالفة مرورية و58 سائقا يتعاطون المخدرات خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية حملاتها المرورية والانضباطية بالشوارع وعلى الطرق السريعة بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة.

وتمكنت الحملات المرورية من ضبط 55742 مخالفة مرورية متنوعة، و1925 دراجة نارية مخالفة، 532 مخالفة مرورية متنوعة على الطرق الرئيسية ومطالع ومنازل الكبارى، وحجز 648 سيارة ودراجة نارية مخالفة، وضبط (58) حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة، ورفع 70 سيارة ودراجة نارية متروكة بالشوارع والميادين.

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