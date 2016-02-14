السلطان قابوس يتوجه اليوم إلى ألمانيا لمتابعة الفحوصات الطبية الدورية

يغادر سلطنة عمان اليوم السلطان قابوس بن سعيد متوجها إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية لمتابعة الفحوصات الطبية الدورية.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأصدر ديوان البلاط السلطانى بيانا جاء فيه، بمشيئة الله تعالى وتوفيقه يغادر البلاد السلطان قابوس بن سعيد المعظم، متوجهاً إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية لمتابعة الفحوصات الطبية الدورية والتى سوف تستغرق فترة محدودة.
وأصدر ديوان البلاط السلطانى بيانا جاء فيه، بمشيئة الله تعالى وتوفيقه يغادر البلاد السلطان قابوس بن سعيد المعظم، متوجهاً إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية لمتابعة الفحوصات الطبية الدورية والتى سوف تستغرق فترة محدودة.
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