السلطان قابوس يتوجه اليوم إلى ألمانيا لمتابعة الفحوصات الطبية الدورية

يغادر سلطنة عمان اليوم السلطان قابوس بن سعيد متوجها إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية لمتابعة الفحوصات الطبية الدورية.

وأصدر ديوان البلاط السلطانى بيانا جاء فيه، بمشيئة الله تعالى وتوفيقه يغادر البلاد السلطان قابوس بن سعيد المعظم، متوجهاً إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية لمتابعة الفحوصات الطبية الدورية والتى سوف تستغرق فترة محدودة.

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