جمارك عجمان تحبط تهريب عشرين طنا من نبات الصندل

أحبطت دائرة ميناء وجمارك عجمان محاولة لتهريب عشرين طنا من نبات الصندل قادمة من الصين.

وأشار علي جمعه التميمي مدير إدارة الشؤون الجمركية بالدائرة إلى أنه بفضل يقظة ووعي مفتشي الجمارك تم الكشف عن محاولة لإدخال شحنة من نبات الصندل من خلال التلاعب في الرمز المنسق، موضحا أن مفتشي جمارك عجمان استطاعوا التصدي لمحاولة التهريب، لافتا إلى تطور أساليب المهربين وابتكار وسائل مختلفة لتضليل السلطات.

وأكد أن دائرة ميناء وجمارك عجمان تلتزم بالحفاظ على البيئة الطبيعية ومكافحة الاتجار بالنباتات والحيوانات المهدة بالانقراض بموجب الاتفاقيات الدولية والتشريعات المحلية المعمول بها في دولة الامارات.

ونوه بأن الدائرة تعمل بإستمرار على تعزيز الحس الأمني لدى موظفي الجمارك واخضاعهم لدورات تدريبية تخصصية للتعرف على المواد الممنوعة والمخدرة وتمييزها وطرق تهريبها.