أنغام غير ممنوعة من دخول الكويت بحسب تأكيد وزارة الداخلية الكويتية

نفت وزارة الداخلية الكويتية وجود أي منع دخول أو خروج على الفنانة أنغام، نافية ما نشرته مواقع التواصل الإجتماعي .

وأكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن ما يتم تداوله في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول منع دخول أو خروج إحدى الفنانات العربيات ( أنغام) من البلاد هو أمر غير دقيق ولا أساس له من الصحة.

وبينت الإدارة أن وزارة الداخلية ليس لديها في نظام الحاسب الآلي التابع لها أي قيد أمني بحق هذه الفنانة، وأن حيثيات الدعوى على الفنانة تكمن في إطار الأحوال الشخصية وتمّت معالجتها مع الجهات المختصة.

وأكدت الإدارة أن وزارة الداخلية تقوم بتطبيق وتنفيذ جميع الأحكام الصادرة على الجميع دون تمييز.

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