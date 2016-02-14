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كانيي ويست يهين تايلور سويفت.. وشقيقها يرد

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الأحد 14-02-2016 00:39

يبدو ان الحرب بين النجم العالمي كانيي ويست (kanye West) والمغنية تايلور سويفت (Taylor Swift) لن تنتهي، فبعد ان قاطع ويست خطاب سويفت عقب فوزها بجائزة "MTV VMA" عن أفضل مغنية لعام 2009، ها هو اليوم يهاجمها بطريقة اخرى، إذ احتوت أغنيته الجديدة على ادعاءات بأن سبب شهرتها هو ممارستها الجنس معه.

يقول ويست في أغنيته "Famous" من ألبومه "The Life of Pablo" الذي صدر الخميس: "أشعر بأنني على الحال ذاته وقد تود تايلور ممارسة الجنس معي، لماذا؟ لأنني سبب شهرة تلك العاهرة."

وبعد أن انتشرت الأغنية هذه، عم الاستياء بين معجبي سويفت الذين صبوا غضبهم على كانيي عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، حتى أن شقيق سويفت نشر عبر حسابه في انستقرام ظهر فيها وهو يرمي حذائين من العلامة التجارية التابعة لكانيي، وعلّق على الفيديو قائلاً: "بدأت باكراً في تنظيف المنزل قبل الربيع، عدنا مجدداً."

كما أن عارضة الأزياء، جيجي حديد، حضرت عرض أزياء ويست بعنوان "Yeezy Season 3" في نيويورك، وعندما أعلن عن نشر الألبوم، غرّدت صديقة سويف المقربة قائلة: " حضوري لحدث ما لا يعني بأنني كنت مؤيدة للموسيقى التي كانت متواجدة في الخلفية، أصدقائي يعلمون مدى ولائي لهم".

يشار الى ان كانيي ويست شن منذ فترة هجوماً قاسياً على حبيبته السابقة آمبر روز (Amber Rose) عبر تويتر، ما اثار غضب زوجته كيم كردشيان (Kim Kardashian) ودفعها لطرده من المنزل.

 

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