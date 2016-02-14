اليوم.. وزير الصحة ورئيس هئية الإسعاف يتفقدان الحجر الصحى بشرم الشيخ

يصل اليوم الأحد الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، والدكتور أحمد الأنصارى رئيس هيئة الإسعاف التابعة لوزارة الصحة بجنوب سيناء، لمتابعة الاستعدادات الأخيرة الخاصة بالتأمين الإسعافى لمؤتمر الكوميسا بشرم الشيخ، وعمل بروفات طريقة الانتشار والتعامل فى حالة الطوارئ والأحداث.. يرافقه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور محمد ضاحى وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، والدكتور خالد أبو هاشم مدير مرافق الإسعاف بجنوب سيناء.

ومن جانبه قال الدكتور محمد ضاحى وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إنه سوف يتفقد الوزير قاعة المؤتمرات ومستشفى شرم الشيخ الدولى ومرافق الإسعاف لإقليم سيناء لمتابعة آخر الاستعدادت لتأمين مؤتمر الكوميسا بشرم الشيخ.

وقال الدكتور خالد أبو هاشم مدير مرافق الإسعاف إنه تم توفير 40 سيارة إسعاف من جنوب سيناء وباقى المحافظات وغرفة عناية مركزة استعدادا لمؤتمر القمة العربية بشرم الشيخ.

وأشار أبو هاشم، فى تصريحات صحفية لليوم السابع إنه تم توفير غرفة عناية مركزة وأطباء متخصصين داخل قاعة المؤتمرات لتأمين المؤتمر (إفريقيا بيتنا) الذى يعقد من 20 فبراير حتى 22 فبراير الجارى.

وأشار إلى تجهيز غرفة عمليات مركزية داخل مبنى الإسعاف لإقليم شرم الشيخ، برئاسة الدكتور أحمد الأنصارى رئيس هيئة مرفق الإسعاف، والدكتور محمد ضاحى وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء.