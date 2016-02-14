أخبار عاجلة

مساء dmc - الطفل معاذ أحمد .. طفل يرسم ويبيع رسوماته على سلم المترو -
مساء dmc - فصل مضيفة مصرية من الخطوط القطرية بسبب انتقادها للسياسة القطرية على الفيس بوك -
القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق -
ماذا قال ماسكيرانو بعد مباراة برشلونة وملقا 0-2 -
مساء dmc - سوريا قبل وبعد الربيع العربي .. على أنغام أغنية موطني -
مساء dmc - تقرير .. يرصد أهم محطات ومراحل التدخل الأمريكي في الأزمة السورية -
القاهرة أبوظبي: برزنتيشن تعلن تفاصيل السوبر الأفريقى لكرة اليد بين الأهلي والزمالك فى مؤتمر صحفى -
فصل 25 عاملًا من مصنع بسكويت لاعتراضهم على الخامات الرديئة -
وزير النقل: الانتهاء من تنفيذ "الدائري الإقليمي" ديسمبر المقبل -
مساء dmc - تعليق د/ عمرو الديب المحلل والباحث السياسي على رد فعل روسيا على الضربة الأمريكية لسوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

اليوم.. وزير الصحة ورئيس هئية الإسعاف يتفقدان الحجر الصحى بشرم الشيخ

Google+ Print
اليوم.. وزير الصحة ورئيس هئية الإسعاف يتفقدان الحجر الصحى بشرم الشيخ اليوم.. وزير الصحة ورئيس هئية الإسعاف يتفقدان الحجر الصحى بشرم الشيخ
يصل اليوم الأحد الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، والدكتور أحمد الأنصارى رئيس هيئة الإسعاف التابعة لوزارة الصحة بجنوب سيناء، لمتابعة الاستعدادات الأخيرة الخاصة بالتأمين الإسعافى لمؤتمر الكوميسا بشرم الشيخ، وعمل بروفات طريقة الانتشار والتعامل فى حالة الطوارئ والأحداث.. يرافقه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور محمد ضاحى وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، والدكتور خالد أبو هاشم مدير مرافق الإسعاف بجنوب سيناء.

ومن جانبه قال الدكتور محمد ضاحى وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إنه سوف يتفقد الوزير قاعة المؤتمرات ومستشفى شرم الشيخ الدولى ومرافق الإسعاف لإقليم سيناء لمتابعة آخر الاستعدادت لتأمين مؤتمر الكوميسا بشرم الشيخ.

وقال الدكتور خالد أبو هاشم مدير مرافق الإسعاف إنه تم توفير 40 سيارة إسعاف من جنوب سيناء وباقى المحافظات وغرفة عناية مركزة استعدادا لمؤتمر القمة العربية بشرم الشيخ.

وأشار أبو هاشم، فى تصريحات صحفية لليوم السابع إنه تم توفير غرفة عناية مركزة وأطباء متخصصين داخل قاعة المؤتمرات لتأمين المؤتمر (إفريقيا بيتنا) الذى يعقد من 20 فبراير حتى 22 فبراير الجارى.

وأشار إلى تجهيز غرفة عمليات مركزية داخل مبنى الإسعاف لإقليم شرم الشيخ، برئاسة الدكتور أحمد الأنصارى رئيس هيئة مرفق الإسعاف، والدكتور محمد ضاحى وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365