الحماية المدنية تسيطر على حريق شب بمعرض للموبيليا فى سوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، برئاسة العميد علاء الدين السعيد، مدير الإدارة من السيطرة على حريق شب بمعرض موبيليا بناحية مركز جهينة غرب محافظة سوهاج دون وقوع خسائر بالأرواح.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة جهينة، يفيد نشوب حريق بمعرض موبيليا بدائرة المركز، وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير غدارة المباحث الجنائية وقادها العميد ماجد مؤمن، رئيس مباحث المديرية، والرائد أحمد صلاح، رئيس مباحث مركز شرطة جهينة بنشوب حريق بمعرض موبيليات ملك "محمد .ط . ع . أ" 22 سنة طالب ويقيم بناحية الطليحات، تمكنت قوات إدارة الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده، ولم ينتج عن الحريق ثمة إصابات بأحد، وانحصرت التلفيات فى احتراق محتويات المعرض من الأثاثات الخشبية، وبسؤال المبلغ أيد مضمون ما سبق ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 405 إدارى المركز لسنة 2016 وجار العرض على النيابة العامة.‏

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